Порошенко назвал автокефальную церковь "столпом всей мировой геополитики"

По словам президента, автокефалия не является заботой только украинских православных.

Петр Порошенково Администрация президента Украины

Автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

Такое убеждение выразил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Тернопольской области, передает телеканал "112 Украина".

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал Порошенко.

Ранее в интервью сербскому телеканалу РТС Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

Также в ходе визита в Сербию Петр Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно. "Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщили в пресс службе президента, не уточнив цель его просьбы.

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