Порошенко назвал цель агрессии России

РФ нарушает основные принципы международного права и манипулирует сознанием, утверждает президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, что цель— уничтожение демократии, либеральных свобод и прав человека.

Об этом он рассказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По словам политика, россияне пытаются достигнуть желаемого разными способами — "в одних местах — с помощью танков, в других — с помощью фейковых новостей".

"В одном случае они нарушают основные принципы международного права, в другом — манипулируют сознанием. Мы не имеем права на поражение перед этой угрозой. Мы докажем свое достоинство", — отметил украинский лидер.

Ранее Петр Порошенко говорил, что войска России до сих пор находятся в захваченном Крыму и на части Донбасса, страна продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей.