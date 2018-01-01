Порошенко назвал цели миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент в столице встретился с министром обороны Швеции.
Страна твердо стоит на позиции поддержки миром инициативы о введении на восток Украины полномасштабной миротворческой миссии на базе Совета безопасности Организации, рассказал он в начале встречи с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в столице, пишет УНИАН.
По данным агентства, глава государства поблагодарил чиновника за готовность Швеции (непостоянный член Совбеза ООН) принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
"Она будет иметь несколько целей — принести мир, реализовав пакет Минских договоренностей по безопасности, обеспечить вывод иностранных оккупационных российских войск с оккупированной территории..., разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить контроль над границей для того, чтобы исключить инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию", — отметил Порошенко.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.