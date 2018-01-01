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Порошенко назвал цели миротворческой миссии ООН на Донбассе

Сегодня, 16:35

Президент в столице встретился с министром обороны Швеции.

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Миротворческая миссия ООН на Донбассе будет иметь несколько целей, отметил президент
Президент Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе будет иметь несколько целей — принести мир, обеспечить вывод оккупационных войск РФ, разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить контроль над неподконтрольной Киеву частью украинско-российской границы.

Страна твердо стоит на позиции поддержки миром инициативы о введении на восток Украины полномасштабной миротворческой миссии на базе Совета безопасности Организации, рассказал он в начале встречи с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в столице, пишет УНИАН.

По данным агентства, глава государства поблагодарил чиновника за готовность Швеции (непостоянный член Совбеза ООН) принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.

"Она будет иметь несколько целей — принести мир, реализовав пакет Минских договоренностей по безопасности, обеспечить вывод иностранных оккупационных российских войск с оккупированной территории..., разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить контроль над границей для того, чтобы исключить инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию", — отметил Порошенко.

Порошенко,Хультквист
Петр Порошенко встретился с Петером Хультквистом president.gov.ua

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.
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Петр Порошенко, ООН, Минские соглашения, Петер Хультквист, Минские договоренности
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