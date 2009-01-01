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Порошенко назвал единственный способ защиты крымских татар в аннексированном Крыму

Сегодня, 18:42

Россия должна нести ответственность, подчеркнул президент.

Петр Порошенко, серьезный
Порошенко заявил об ответственности РФ за действия в Крыму УНИАН
Россия должна нести ответственность за гибель при задержании ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки в аннексированном Крыму.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Я его (Туска, — ред.) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла", — заявил он, добавив, что "мы не собираемся с этим мириться — Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги".

При этом Порошенко подчеркнул, что единственная форма защиты крымскотатарского народа - освобождение Крыма от оккупации.

Напомним, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.

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Порошенко, Россия, Крым, Кашка
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