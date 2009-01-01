Порошенко назвал одну из своих главных задач

В 20 веке Москва "умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину", отметил президент.
Об этом он рассказал в Киеве на церемонии поднятия флага нашей страны, которая прошла на Софийской площади, пишет УНИАН.
В то же время глава государства отметил, что, "упорно трудясь, мы будем приближать те дни, когда, в перспективе, Украина станет и членом Евросоюза, и участницей НАТО".
"Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 1917-21 годах украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию", — добавил политик.
По его словам, Москва "умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину". "Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач", — сказал президент.
Напомним сегодня — 23 августа — в Украине отмечают День государственного флага, Петр Порошенко уже поздравил граждан страны. Завтра — 24 августа украинцы будут праздновать 26-ю годовщине независимости своего государства.
Фото: president.gov.ua, видео: facebook.com/petroporoshenko