Порошенко назвал поставку США оружия Украине достойным ответом на российскую оккупацию

Президент Украины выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа.

Порошенко поблагодарил США за предоставление оружия УНИАН

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что Украина получит американское летальное оборонительное оружие.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", — написал Порошенко.

Он выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины.

"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", — добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Тиллерсон обсудили ситуацию на Донбассе.