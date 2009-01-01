Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе

Порошенко заявил, что развертывание миссии не может стать основанием для отмены западных санкций против России.

Петр Порошенко в Раде. twitter.com/poroshenko

Украина выступает за размещение "голубых касок" Организации Объединенных Наций (ООН) на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок государственной границы, что стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в парламенте, пишет УНИАН.

Он отметил, что Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие на украинскую территорию и наемников.

"И при таких условиях размещение на всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации", — заметил Порошенко.

Он добавил, что Украина последовательно продвигает эту инициативу уже несколько лет. Однако, по его словам, Россия два года полностью отвергала даже такую возможность и "не все партнеры, честно говоря, не очень активно это поддерживали".

Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день партнеры поддерживают украинскую инициативу.

"Мы, наконец, услышали реакцию и по ту сторону фронта. Хотя, конечно, мы четко понимаем, что дьявол кроется в деталях. Безусловно, предложение РФ по развертыванию миссии ООН исключительно для целей охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является как минимум странным. Тем более, что именно российские боевики представляют главную угрозу для безопасности международных наблюдателей", — подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что Украина готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН. Он считает, что эта дискуссия должна включать ряд принципиальных элементов.

"Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой Миссии ООН на всем Донбассе. Она должна иметь целью не консервацию российской оккупации, не легализацию российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства", — сказал глава государства.

По его словам, будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

"В-третьих, упомянутая Миссия должна соответствовать руководящим принципам осуществления миротворческих операций ООН, что априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора и стороны конфликта.

В-четвертых, ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров будущей миссии ООН не может идти речи.

В-пятых, работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины через выполнение Минских договоренностей", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины добавил, что договориться по параметрам миротворческой Миссии будет чрезвычайно сложно.

"Через полтора недели отправляюсь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и уверен, что совместными усилиями, с помощью международных партнеров, прежде всего Германии, Франции и США, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории, восстановим суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил Порошенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.