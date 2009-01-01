Порошенко назвал вопрос, который будет одним из ключевых во время визита США

Ровно год назад из плена был освобожден Жемчугов, написал президент.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, что во время его визита в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроси политзаключенных будет одним из ключевых.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что ровно год назад — 17 сентября 2016-го — был освобожден из плена волонтера, разведчика и партизана Владимир Жемчугов.

"Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН", — отметил политик. На сайте президента говорится, что тот осуществит рабочий визит в Штаты для участия в сессии Генассамблеи Организации 18-21 августа.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что 21 сентября в США Петр Порошенко и американский президент Дональд Трамп обсудят сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию на Донбассе.