Порошенко назвал желаемую дату предоставления автокефалии УПЦ

По мнению гаранта, Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, так как заплатила за это высокую цену.
Об этом он заявил во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, пишет пресс-служба президента.
"Мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", – заявил глава государства.
Порошенко напомнил, что 9 апреля во время встречи со Вселенским Патриархом в Стамбуле подчеркивалось, что в случае совместного обращения президента, Рады и церковных иерархов Украины Синод Вселенского Патриархата будет готов предоставить Томос об автокефалии украинской церкви.
И добавил, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, так как заплатила за это высокую цену.
Напомним, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассчитывает, что украинская поместная православная церковь получит автокефалию уже через месяц – в июле.
При этом 12 епископов Константинопольского патриархата рассмотрят вопрос предоставления автокефалии украинской церкви 31 мая.
Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".
Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.
Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.
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