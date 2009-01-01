Порошенко недоволен работой наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, требует постоянного мониторинга

Президент заявил, что Украина, несмотря на российскую агрессию, шаг за шагом будет продолжать развитие мирной жизни на Донбассе.

Порошенко недоволен работой наблюдателей ОБСЕ Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко недавно побывал в Счастье и Станице Луганской на Луганщине, где скоординировал деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ.

Об этом глава государства сообщил во время открытия общеобразовательной школы №9 в городе Покровск в Донецкой области, сообщает УНИАН.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9 утра, в 18.00 уехали, а всю ночь обстреливают. Сейчас мы предложили, чтобы круглосуточно, семь дней в неделю — там (в Станице Луганской, — ред.) присутствовали инспекторы, чтобы обеспечить устойчивое прекращение огня", — отметил Порошенко.

Он также заявил, что что целью Украины является установление мира на Донбассе. При этом президент напомнил о восстановлении энергоснабжения зимой в Авдеевке.

"Мы очень хорошо помним, что было в Авдеевке этой зимой, когда при температуре 25 (градусов) враг не просто перебил энергоснабжение, но и снайперами обстреливал ремонтников, которые пытались починить перебитые артиллерией провода. По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения из оккупированной территории, а сейчас поставлена задача, чтобы это было с газообеспечением. Я держу этот вопрос на контроле и в ближайшее время я надеюсь и эта задача будет выполнена", — рассказал глава государства.

"24 августа, в День независимости возобновлено водоснабжение Торецка и так шаг за шагом мы делаем все для того, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни, наша цель - это мир на Донбассе", — подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина, несмотря на российскую агрессию, шаг за шагом будет продолжать развитие мирной жизни на Донбассе.

"Подчеркиваю, что, несмотря на российскую военную агрессию, все беды, все невзгоды, которые из-за нее случились с нами, мы и в дальнейшем шаг за шагом будем продолжать развитие мирной жизни на Донбассе", — заявил он.

По его словам, Украина будет восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, строить дороги. "Только в этом году 800 млн грн. будет направлено на дорожное строительство, в том числе и через реализацию президентского эксперимента, когда перевыполнение таможенных пошлин будет оставаться в области и направляться на строительство дорог, которые в том числе были разрушены войной, объектов инфраструктуры, путепроводов , которые были разрушены, и сейчас дело нашей чести — их восстановить", — подчеркнул глава государства.

В то же время Порошенко заявил, что с начала объявления "школьного перемирия" силы АТО не несут боевых потерь и почти отсутствуют обстрелы из тяжелого вооружения на Донбассе.

"Именно Украина выдвинула инициативу о "школьном перемирии" 25 августа объявить жесткое прекращение огня. Друзья мои, стучу по дереву, третьи сутки украинские Вооруженные силы не имеют боевых потерь. Третьи сутки почти не имеем обстрелов из тяжелого вооружения", — отметил глава государства.

"Я не очаровываюсь, но хочу лишь подчеркнуть, что мы делаем для того, чтобы обеспечить мир", — добавил президент.

Напомним, 22 августа Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

28 августа первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления "школьного перемирия" на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.