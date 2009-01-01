Порошенко о протестах под Радой: с пониманием отношусь и призываю к мирному характеру

Президент требует от правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции.

Протесты под Радой. УНИАН

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой в Киеве, пишет УНИАН.

"Я считаю, что мирные манифестации являются чрезвычайно важным элементом демократии, и я с пониманием отношусь к акциям и с уважением — к их участникам", — заявил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что требует от правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили произошедшие 31 августа (2015 года под парламентом) трагические события, которые привели к гибели четырех нацгвардийцев. Поэтому я считаю, что это очень важная задача, чтобы к этому ответственно отнеслись и организаторы (акции), и правоохранители", — сказал Порошенко.

Напомним, сегодня, 17 октября, в центре Киева — под Верховной Радой — проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.