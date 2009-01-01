Порошенко о кибератаках России: Украина может ответить

У нашей страны есть очень сильное киберподразделение, отметил президент.

Петр Порошенко и Саули Ниинисте president.gov.ua

Президентзаявил, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, но у нашей страны есть очень сильное киберподразделение, поэтому она может и контратаковать.

Об этом он рассказал в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте, пишет УНИАН.

В то же время политик считает, что мировое сообщество должно сформировать новую структуру глобальной безопасности.

"Россия осуществляет кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", — отметил Порошенко.

По его словам, украинское государство — не единственная цель кибератак. "… все европейские страны и Соединенные Штаты — объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", — добавил президент.

"Мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ, так как после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась, так как она основана на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру глобальной безопасности, новые принципы глобальной безопасности", — сказал он.

Напомним, 23 января Петр Порошенко с официальным визитом посетил Эстонию и встретился с президентом страны Керсти Кальюлайд. Узнать, о чем говорили главы государств, можно здесь.

Фото: president.gov.ua