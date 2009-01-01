Порошенко обвинил Путина: глубоко и искренне ненавидит Украину

Порошенко отметил, что любое соглашение с Путиным относительно конфликта на Донбассе за спиной Украины будет аннулировано.

Порошенко обвинил Путина Reuters

Российский президент Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину, он также отрицает уникальность украинского государства и народа.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина — часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета. Но это было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной", — заявил президент Украины.

Порошенко отметил, что любое соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным относительно конфликта на Донбассе за спиной Украины будет аннулировано и только ухудшит ситуацию.

"Я имею большую честь представлять на этой конференции 45 миллионов европейцев, каковыми являются украинцы, и мы никогда не согласимся, чтобы кто-то или что-то принимали решения без нашего участия. Любые соглашения за нашей спиной будут моментально аннулированы миллионами украинцев, которые уже доказали, что они будут бороться и воевать за свою независимость", — подчеркнул глава государства.

"Мы не готовы сдаться, мы не готовы отдать свою страну. Очень просто скажу — ничего не принимается по Украине без Украины. Любое соглашение с Путиным за спиной Украиной будет только ухудшать ситуацию. Поддержка Украины — это единственная возможность остановить агрессию и вернуть Россию к уважению международного права", — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что снятие санкций с России без возвращения Украине Донбасса и Крыма будет только поощрять агрессию.

"Москва очень трезво относится только к санкциям Запада. Санкции – это наш актив, а не пассив, это проявление нашей силы, когда мы их вводим, но это будет демонстрация нашей слабости, если мы снимем санкции", — подчеркнул глава государства.

"Снятие санкций, без того, чтобы они отдали Крым и Донбасс, будет лишь поддерживать агрессию", — добавил Порошенко.

Он сообщил, что за сутки на Донбассе погибли трое украинских военных и один гражданский.

"За последние сутки моя страна потеряла еще трех воинов. 12 были ранены, большинство из них — в Авдеевке", — проинформировал он.

"Российская артиллерия наносит удары по гражданским районам, и один гражданский украинец погиб в течение последних суток, двое были ранены. Это просто напоминание о цене, которую мы продолжаем платить", — добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что мир должен давить на Россию, чтобы прекратить обстрелы Авдеевки.