Порошенко обвинил Путина: пытался украсть Анну Ярославну на глазах всей Европы

Историческое для нас соглашение оказалось под совершенно реальной угрозой, подчеркнул президент.

Петр Порошенко УНИАН

Об этом глава государства сказал в своем обращении к украинцам по случаю поддержки Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, опубликованном пресс-службой президента.

"Все вы знаете, что на финише притормозился процесс ратификации в Нидерландах. Историческое для нас соглашение оказалось под совершенно реальной угрозой. И до последнего момента вся дипломатическая команда страны боролась за то, чтобы звезды на европейском небосклоне сложились благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и нам помогали наши европейские партнеры", — заявил Порошенко.

"Искренне благодарю за поддержку своего друга премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, нидерландское правительство, Национальное Собрание, Сенат. От имени Украинского народа благодарю граждан Нидерландов, которые во время недавних выборов в массе своей не поддержали антиевропейскую партию, а вместо этого делегировали власть ответственным проевропейским силам", — сказал глава государства.

"И после выборов в Австрии, Нидерландах, Франции завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной закрепило положительные тенденции к консолидации этих проевропейских сил, которые ранее имели определенные проблемы вследствие нидерландского референдума и брекзита", — сказал президент.

"Единым фронтом мы одержали важную победу. Единым фронтом мы отстояли Соглашение об ассоциации, дорогу к которому три с половиной года назад открыли участники Евромайдана и Революции достоинства. И уже первый год временного применения Соглашения продемонстрировал, насколько высокий потенциал оно имеет для Украины. Наш экспорт в страны Евросоюза вырос почти на четверть - 24,5%. Украина постепенно интегрируется в европейскую политику в очень многих сферах", — подчеркнул президент.

Он также назвал ратификацию Королевством Нидерланды Соглашения о ратификации между Украиной и Европейским Союзом воссоединением нашей страны с Европой со времен княжны Анны Ярославны.

"Только что Сенат Королевства Нидерланды, верхняя палата парламента, одобрил решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Путь к этому оказался долгим и гораздо сложнее, чем мы представляли себе на старте этого процесса. Почему так случилось? Кремль, пораженный хронической украинофобией, вредил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые. Все это делалось с единственной целью — сделать невозможной ратификацию Соглашения, похоронить его и, соответственно, — остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей", — заявил глава государства.

"Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью... кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы украсть и присоединить к российской истории", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, в Сети троллят Путина за высказывания о киевской Анне Ярославне.

Видео: Адміністрація Президента України.