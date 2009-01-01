Порошенко обвинил Россию: игнорирует "Минск", наступает на права человека

Войска РФ до сих пор находятся на территории Украины, отметил президент.

Петр Порошенко facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президентзаявил, чтодо сих пор находятся ви на части Донбасса, страна продолжает игнорировать свои обязательства в рамках

Об этом он рассказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что российская агрессия превратилась в грубое наступление на Украину и на права человека в самом центре Европы.

"Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Ее войска до сих пор находятся на территории Украины — как в Крыму, так и на Донбассе", — добавил политик.

По его словам, созданные РФ незаконные формирования продолжают получать оружие. "Каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных территориях", — отметил глава государства.

"Сегодня, как и три года назад, мы вынуждены продолжать искать ответ на российскую агрессию. Агрессию, которая превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы", — сказал Порошенко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что президент РФ Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko