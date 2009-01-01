Порошенко обвинил Россию: пытается подорвать единство Евросоюза

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сегодня сложилась в ЕС.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Россия направляет свои силы на ослабление Европейского Союза и пытается подорвать его единство.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью финским СМИ Helsingin Sanomat и Iltalehti, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция чувствует пользу так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Брексит... а Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", — подчеркнул Порошенко.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сегодня сложилась в ЕС. "Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", — отметил он.

Порошенко назвал главной задачей в поддержку Украины обеспечение единства: "Нам больше всего нужно единство Европейского Союза. Нам нужна солидарность с Украиной". При этом он отметил, что Финляндия в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, потому что финское правительство, парламент, президент и народ едины в вопросах ценностей вместе с другими членами ЕС.

Президент подчеркнул, что финский народ понимает, что происходит в Украине из-за войны, ведь они пережили Зимнюю войну. "Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в отношении России. Несмотря на то, что российская армия значительно мощнее, мы в состоянии защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим объясняется популярность личности Маннергейма среди нас", — отметил Порошенко.

Он также напомнил, что во время официального визита посетил Музей маршала Маннергейма.

Напомним, ранее спецслужбы Германии обвинили Россию в попытках подорвать отношения между США и ЕС.