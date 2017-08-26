Порошенко обвинил Россию: пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации

Об этом президент заявил во время выступления на годовом общем собрании Всемирного конгресса украинцев.

Петр Порошенко Reuters

Россия повлияла на результаты референдума по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах 2016 года, который не поддержал ратификацию Соглашения.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на годовом общем собрании Всемирного конгресса украинцев в субботу в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Даже когда некоторые политики внутри Украины потеряли веру в то, что у нас будет безвиз [и считали,] что Соглашение об ассоциации, с требованием подписать которое украинцы вышли на революцию достоинства, тоже может быть не ратифицировано, из-за действий России, в том числе из-за референдума, который был организован в Нидерландах, я очень благодарен, что в высоких кабинетах и в диалогах с общественностью мы твердо чувствовали поддержку мирового украинства", — сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас отдельные политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что страна получит перспективу членства в ЕС и НАТО, и заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для подачи заявки на членство.

Напомним, 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".