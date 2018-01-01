Порошенко обвинил Россию: руководит "международным клубом диктаторов"

РФ продолжает глумиться над международным правом, отметил президент.

РФ руководит так называемым “международным клубом диктаторов”, сказал Петр Порошенко syl.ru

Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация продолжает глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов".

"Холодная война" уже началась и идет достаточно давно, рассказал украинский лидер на XI Киевском форуме по безопасности, пишет "112 Украина".

"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократическими ценностям, не уважая даже Божьи заповеди в эти праздничные дни Пасхи", — отметил он.

По словам главы страны, РФ "подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов", который как "клуб сумасшедших самоубийц" решил бросить вызов всему цивилизованному миру".

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", — подчеркнул президент.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин сказал, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.