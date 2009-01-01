Порошенко обвинил Россию: утраивает усилия по расшатыванию ситуации в Украине

Громче всех о "третьем Майдане" предрекали росСМИ, отметил президент.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, чтоудваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Об этом он рассказал в Генштабе Вооруженных Сил, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, враг заметил положительные изменения в украинской армии.

"Иначе бы он не удваивал и не утраивал усилия по внутренней дестабилизации. Фронт не по зубам, так ломают голову, что бы сделать такого, чтобы взорвалось в тылу", — отметил лидер нашей страны.

По его словам, злоумышленники "не просто думают, а действуют". "И не сами, а с помощью пятой колонны, и на днях СБУ... разоблачила группу именно таких "колонистов", — добавил Порошенко.

Также президент сказал, что те по прямому заказу РФ готовили мероприятия по дестабилизации ситуации в Украине, "они собирали многотысячные группы под названием "Украинская революция", "Третий Майдан", администрировалось это все из Санкт-Петербурга и Москвы".

"Но это не единственная технология, которой владеет Москва. Кому-то она напрямую отдает приказы, которые выполняются за деньги или даже за идею. Но разве мало таких, кого она использует вслепую?!", — задается вопросом политик.

"Кому и приказывать не надо, сами все сделают — или в силу политической близорукости, или вследствие узкопартийного эгоизма. Это те, кто не знает никаких границ во внутриполитической борьбе, кто не считает грехом ни принять пас у внешнего врага, ни подать пас ему", — убежден он.

При этом "в Москве, а кое-кто и в Киеве, прилагали усилия, чтобы в годовщину гибели Героев Небесной Сотни совершить как можно больше провокаций". "Они искали и ищут хоть каплю крови, которая бы вызвала массовые акции протеста. Кстати, громче всех о "третьем Майдане" предрекали канал "Звезда" и другие российские ресурсы", — заявил глава государства.

Ранее Петр Порошенко выразил мнение, что в основе российской политики в отношении Украины лежит непризнание права граждан нашей страны на самоопределение. Ознакомиться со сведениями президента можно здесь.