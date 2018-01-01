Порошенко обвинил РПЦ: действует по поручению России

Украинцы получат право самостоятельно определять церковную иерархию, заявил президент.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин УНИАН

С получением автокефалии православной церкви Украина вернется к истокам своей истории, заявил президент Петр Порошенко

В интервью немецкому "Фокусу" он подчеркнул, что, подняв вопрос о об издании томоса об автокефалии православной церкви, Украина, в первую очередь, стремится отстоять право на собственную, независимую церковь.

"Мы не против кого-то. Возьмите церковь — каждая страна должна иметь свою собственную. Оказывается, только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права. Перед началом войны с Россией внутренние конфликты внутри православной церкви может и были бы приемлемыми. Но в результате российской агрессии — больше нет. Русская православная церковь действует по поручению России", — сказал глава государства.

"Я надеюсь, что мое обращение к Варфоломею, константинопольскому патриарху, принесет положительный результат и даст нам право на собственную автокефальную церковь. Украинская церковь была создана 1000 лет тому назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам", — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что это имеет важное значение для независимости Украины, ведь наконец украинцы получат право самостоятельно определять церковную иерархию и то, за какого патриарха молиться.

"Мы ненавидим стереотип, будто мы - часть советской или российской империи. Наше прошлое в Европе. Мы стараемся именно сейчас вернуться в европейскую семью. Это касается не только западной, но и центральной Украины. В 2013 году только 35% респондентов здесь поддерживали Европу, 16% — идею членства в НАТО. Сейчас 70% — за ЕС, 56% — за НАТО", — акцентировал глава государства.

Напомним, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею об издании томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей.

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