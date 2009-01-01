Порошенко объяснил, до каких пор не будет говорить с росСМИ

Президент призвал "перестать убивать украинцев".

Петр Порошенко УНИАН

Президентсказал, что не станет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет

Об этом он рассказал журналистам из РФ в Хельсинки во время посещения финского парламента, пишет newsone.ua.

По данным издания, когда к политику подошли сотрудники росСМИ и попросили ответить на ряд вопросов, то услышали: "Перестаньте убивать украинцев…!".

"Президент заявил, что не будет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации территории Украины", — говорится в статье.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что за все время агрессии Российской Федерации (началась 20 февраля 2014 года — ред.) погибли более 2,5 тыс. украинских военнослужащих. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.