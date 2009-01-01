Порошенко объяснил, как Трамп может поддержать Украину в ее борьбе за свободу

Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону, заявил президент Украины.

Трамп может поддержать Украину, заявил Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Администрация президента Украины.

"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться", — заявил Порошенко.

"Избранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию", — подчеркнул Петр Порошенко

Напомним, вскоре после президентских выборов в США, Порошенко созвонился с Трампом и договорился о проведении двусторонней встречи.