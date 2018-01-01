Порошенко объяснил, как Украина будет выходить из СНГ

Украина всегда рассматривала членство в СНГ как "развод с империей".

Украина объявила о выходе из СНГ Sputnik Кыргызстан

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств , и выйдет из тех, участие в которых противоречит сегодняшним национальным интересам государства.

"Мы уверенно выходим из сферы российского влияния ... Теперь, сейчас мы внимательно пересмотрим все договоры, заключенные в рамках СНГ и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским, национальным интересам", — подчеркнул Порошенко во время церемонии почтения памяти жертв политических репрессий во времена СССР.

Также Порошенко добавил, что Украина всегда рассматривала членство в СНГ как "развод с империей".

"Украина, начиная с Беловежской пущи (подписание договоров о выходе из СССР и образовании СНГ в 1991 году, — ред.), рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башне Кремля", — отметил глава государства.

Напомним, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Позднее в исполкоме СНГ ответили на резонансное заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ.

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