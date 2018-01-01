Порошенко объяснил, почему поучаствует в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане

Необходимо пройти сложный процедурный путь для того, чтобы найти убийц участников Революции Достоинства.

Петр Порошенко объяснил, почему пойдет в суд president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в судебном процессе относительно преступлений во время Революции достоинства в 2014 году.

Об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве на открытии выставки "Переведи меня через Майдан", посвященной участникам Революции Достоинства — творческим личностям.

"Зло должно быть наказано, поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас", — заявил он.

Как подчеркнул Порошенко, необходимо пройти сложный процедурный путь для того, чтобы у убийц участников Революции Достоинства потом не было никаких зацепок для обжалования в европейских судах, сообщает УНИАН.

"Преступления против Майдана не имеют срока давности, а преступники перешли ту грань, за которой наступает проклятие, и проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, "сильнее, судов и тюрем". И от него не скроешься даже в России", — подчеркнул он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в качестве свидетелям принял участие в суде по делу о государственной измене Виктора Януковича.