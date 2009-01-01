Порошенко объяснил, почему США обязаны защищать суверенитет Украины

Есть Будапештский меморандум, в котором Штаты взяли на себя обязательство поддерживать нашу территориальную целостность, отметил президент.

Петр Порошенко Reuters

США подписали, чем взяли на себя обязательство защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg в рамках работы на 47-м Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет УНИАН.

По его словам, нельзя позволять осуществлять агрессию против страны только из-за ее "желания реформ, построения демократии в западном стиле".

"… у нас есть Будапештский меморандум, в котором США взяли на себя обязательство защищать и поддерживать наш суверенитет и территориальную целостность, когда мы добровольно отказались от ядерного оружия", — отметил политик.

Ранее Петр Порошенко говорил, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли, не будем торговать собственной свободой. Ознакомиться со сведениями украинского лидера можно здесь.