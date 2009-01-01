Порошенко объяснил послу Германии, почему на Донбассе невозможны выборы под дулами военных РФ

По словам главы государства, ситуацию на востоке Украины нельзя сравнивать с той, которая имела место в ГДР.

Петр Порошенко president.gov.ua

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом он прокомментировал скандальные высказывания посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, вызвавшие резкое недовольство среди украинцев.

"Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента возле посольства, тут моя позиция является следующей: проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным", — подчеркнул он.

По словам главы государства, ситуацию на востоке Украины нельзя сравнивать с той, которая имела место в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия.

"Можно провести параллели с российской базой в Севастополе, мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов", — отметил Порошенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин ответил послу Германии: выборы на Донбассе до вывода войск РФ — фарс.