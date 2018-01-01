Порошенко объявил о выходе Украины из состава координационных органов СНГ

Президент поручил главе МИД в течение недели отозвать украинских представителей из координационных органов содружества.

Порошенко пообещал вывести Украину из состава координационных органов СНГ. Марків Михайло/УНІАН

Сначала Украина заявила, что не станет полностью выходить из органов СНГ . Однако сегодня президент Петр Порошенко уточнил, что страна не будет принимать участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ).

"Мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало и проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ", – заявил Порошенко во время заседания СНБО Украины, пишет телеканал "112 Украина".

Президент поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех украинских представителей из координационных органов СНГ. "Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать", – добавил он.

Напомним, ранее нардеп Ганна Гопко рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.

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