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Порошенко одобрил закон об антикоррупционном суде

Сегодня, 15:00

Президент сегодня подписал принятый парламентом документ.

Порошенко,подпись
Президент подписал закон об антикоррупционном суде president.gov.ua
Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Глава государства одобрил документ в понедельник, 11 июня, говорится в его аккаунте в Twitter.

"... в этот исторический день — годовщину безвиза (с Евросоюзом — Ред.) — подписываю закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это — ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры...", — говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

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Теги:  
Петр Порошенко, Рада, Высший антикоррупционный суд, антикоррупционный суд, годовщина безвиза
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