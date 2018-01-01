Порошенко одобрил закон, запрещающий нардепам заходить в Раду с оружием

Подписанный документ вступит в силу со дня его опубликования.

Петр Порошенко подписал принятый Радой закон, которым нардепам запрещено заходить в парламент с оружие twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой законодательный акт "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Документ вступит в силу со дня его опубликования, говорится на сайте главы государства.

Законом запрещено, в частности, и нардепам, заходить в Верховную Раду, Кабинет министров, а также в другие здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием.

В нем говорится, что во всех учреждениях только сотрудники Управления государственной охраны имеют право носить при себе оружие. Также в здания, где работают органы госвласти, не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов.

Кроме того, туда не будут допускать людей с учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими твердыми веществами, а также пиротехническими средствами.

Напомним, Рада одобрила закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" 20 марта, он обязывает нардепов перед входом в сессионный зал сдать личное оружие в сейфы.