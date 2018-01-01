"Порошенко оставляет за собой шлейф трупов": Саакашвили сделал громкое заявление после убийства Бабченко

Политик заявил, что в Украине безнаказанно разъезжают агенты Путина.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства и выдворенный из страны, комментируя убийство Аркадия Бабченко в центре Киева , заявил, что отчасти в смерти российского журналиста виноват Петр Порошенко.

По его словам, СБУ тратила время и силы на борьбу с ним, а не на борьбу с киллерами и агентами президента РФ Владимира Путина.

"Вечная память и глубокие соболезнования семье! Искренне жаль талантливого человека! Не могу не сказать. Порошенко объявил меня агентом России и все ресурсы СБУ тратил на борьбу со мной и поэтому на настоящих агентов и киллеров присланных Путиным у естественно сил не хватает. Поэтому они и разъезжают и убивают безнаказанно. Шеремет, Вороненков, Окуева, Бабченко... кто следующий?", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что Порошенко не защищает людей, которых он обязан защищать.

"Это дно... Порошенко оставляет за собой шлейф трупов, людей которых он был обязан защищать он бросил на растерзание", - резюмировал Саакашвили.

Убийство Аркадия Бабченко: все, что известно

Ранее в сети появилось фото с места убийства Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко - по его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

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