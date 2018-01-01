Порошенко осудил антисемитские заявления лидера одесского "Правого сектора"

Глава государства заявил, что намерен решительно реагировать на попытки посеять вражду в обществе.

Татьяна Сойкина, лидер одесского "Правого сектора"

Президент Украины Петр Порошенко резко осудил антисемитские заявления , которые прозвучали в Одессе и Львове на митинге радикалов из "Правого сектора".

"Считаю недопустимыми попытки протащить эти позорные явления в Украине - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека является наивысшей ценностью для Украинского государства", - заявил глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

Порошенко также добавил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе.

"Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной", - заверил глава государства.

Напомним, 2 мая на марше националистов лидер одесского "Правого сектора" Татьяна Сойкина заявила, что "рано или поздно Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии".

По итогам скандала глава МВД Арсен Аваков заявил, что по факту заявлений полиция Одессы зарегистрировала производство по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан"

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