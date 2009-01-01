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Порошенко ожидает, что Евросоюз отменит визы для Украины уже через несколько недель

Сегодня, 10:34

Решение о предоставлении безвиза Украине было достигнуто еще в  декабре 2016 года, но до сих пор не вступило в силу.

Порошенко, Давос
Петр Порошенко в Давосе. president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательного решения Евросоюза о безвизовом режиме для граждан Украины в ближайшие недели.

Об этом он заявил в интервью Reuters, находясь на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза", — сказал президент.

По его словам, решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в  декабре 2016 года, но до сих пор не вступило в силу.

Как известно, Киев ожидает решения Европарламента о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС.

Как известно, Европарламент принял механизм временного приостановления безвизового режима.

Глава МИД Павел Климкин считает, что Украина в вопросе безвизового режима стала заложницей борьбы за власть между Европейским парламентом и Советом ЕС.

Больше мнений на тему безвиза для Украины читайте на "Главреде": Неуловимый безвиз: сколько еще Евросоюз будет "кормить завтраками" Украину?

Теги:  
Порошенко, Давос, Евросоюз, безвизовый режим, Украина
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