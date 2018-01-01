Порошенко поделился хорошей новостью насчет долгожданного оборонительного оружия

Есть определенные положительные результаты по модернизации нашей армии, отметил президент.

Петр Порошенко поделился хорошими новостями president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время получит долгожданное оборонительное оружие

Положительной новостью он поделился во время открытой части заседания военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, пишет УНИАН.

"… в ближайшее время получим, наконец, долгожданное оборонительное оружие, и есть определенные положительные результаты по модернизации наших Вооруженных Сил", — сказал глава государства.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит противотанковые ракетные комплексы Javelin абсолютно бесплатно.

В начале февраля министр обороны Украины Степан Полторак в США встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и провел консультации на высоком уровне по оборонному сотрудничеству между ведомствами двух стран, в частности, стороны обсудили механизм передачи украинскому государству этого оружия.