Порошенко подписал изменения о порядке военной службы: продлить контракт и уволиться станет легче

Реализация закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы.

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подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Реализация закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко Официальный сайт Президента Украины

Закон устанавливает, что право на увольнения с военной службы получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления.

Также уволиться будут вправе военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Напомним, 6 декабря 2016-го Верховная Рада приняла постановление, которым отменила установление зарплаты военнослужащих срочной службы на уровне контрактников, а также разрешила "бессрочным" контрактникам уволиться после двух лет службы.

фото: president.gov.ua