Порошенко подписал изменения о порядке военной службы: продлить контракт и уволиться станет легче

Реализация закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины на своей странице в Facebook.
Реализация закона позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.
Закон устанавливает, что право на увольнения с военной службы получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления.
Также уволиться будут вправе военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
Напомним, 6 декабря 2016-го Верховная Рада приняла постановление, которым отменила установление зарплаты военнослужащих срочной службы на уровне контрактников, а также разрешила "бессрочным" контрактникам уволиться после двух лет службы.
фото: president.gov.ua