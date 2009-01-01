Порошенко поговорил с Дудой об отношениях между Украиной и Польшей

Президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту польского лидера в Харьков.
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
Кроме того, политики согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов государств на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове.
"Президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года. Петр Порошенко и Анджей Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе", — говорится в сообщении.
Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Россия, но нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.
Фото: president.gov.ua