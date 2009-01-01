Порошенко поговорил с Дудой об отношениях между Украиной и Польшей

Президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту польского лидера в Харьков.

Петр Порошенко и Анджей Дуда president.gov.ua

Президентпоговорил по телефону с главой Польши, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Кроме того, политики согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов государств на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове.

"Президенты поручили начать подготовку к рабочему визиту Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года. Петр Порошенко и Анджей Дуда скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе", — говорится в сообщении.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Россия, но нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.

Фото: president.gov.ua