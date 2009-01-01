Порошенко поговорил с европолитиками и Путиным о Донбассе: совместное заявление

Президент Украины призвал немедленно освободить всех заложников-граждан страны.
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
В частности, наш президент призвал немедленно освободить всех заложников-украинцев, которые незаконно содержатся в плену.
По результатам беседы политики согласовали совместное заявление:
выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы по Донбассу объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года;
выразили надежду, что прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации по безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения востока Украины;
на основе устойчивого режима прекращения огня лидеры государств подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей.
Напомнм, в конце мая Петр Порошенко провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, первый привел факты нарушения Минских соглашений Россией и поддерживаемых ею боевиками, главы стран высказались за активизацию работы в "нормандском формате".