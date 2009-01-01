Порошенко поговорил с европолитиками и Путиным о Донбассе: совместное заявление

Президент Украины призвал немедленно освободить всех заложников-граждан страны.

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Во вторник, 22 августа, президентпровел телефонный разговор с главами Франции и РФ — Эммануэлем Макроном,, а также канцлером Германии Ангелой Меркель (для урегулирования).

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В частности, наш президент призвал немедленно освободить всех заложников-украинцев, которые незаконно содержатся в плену.

По результатам беседы политики согласовали совместное заявление:

выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы по Донбассу объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года;

выразили надежду, что прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации по безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения востока Украины;

на основе устойчивого режима прекращения огня лидеры государств подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей.

Напомнм, в конце мая Петр Порошенко провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, первый привел факты нарушения Минских соглашений Россией и поддерживаемых ею боевиками, главы стран высказались за активизацию работы в "нормандском формате".