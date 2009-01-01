Порошенко полетал на истребителе и поздравил летчиков с Днем ВС ВСУ, опубликованы фото и видео

Президент на самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области.

Порошенко полетал на истребителе Facebook Святослава Цеголко

В субботу, 5 августа, президент Украины Петр Порошенко на самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с их профессиональным праздником.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"На самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня Воздушных Сил. Искренне благодарен за безупречную воинскую службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба!", — написал Порошенко.

При этом Порошенко проверил готовность Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в городе Васильков на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

По прибытию президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления ВС ВСУ.

По случаю праздника он вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил ВСУ: боевое знамя Воздушных сил ВСУ и четыре боевых знамени региональных воздушных командований.

Главе государства продемонстрировали показательные пролеты военных самолетов ВС ВСУ и выполнение учебно-тренировочных упражнений парашютистами.

"Полеты продемонстрировали пара военно-транспортных самолетов Ан-26 из состава 456-й бригады, три учебно-боевых самолета Л-39 из состава 39-й отдельной авиационной эскадрильи, самолет бомбардировочной авиации СУ-24М из состава 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, два многоцелевых истребителя МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации, военно-транспортный самолет Ил-76МД в сопровождении двух истребителей-перехватчиков Су-27 из состава 3-й отдельной авиационной эскадрильи 125-й бригады транспортной авиации. Парашютисты выполнили учебно-тренировочные упражнения", — говорится в сообщении.

Президент также осмотрел образцы боевой техники Воздушных сил ВСУ.

При этом Порошенко заявил, что на восстановление боеспособности, содержание и эксплуатацию вооружения и техники Воздушных сил ВСУ из госбюджета выделен 1 млрд грн.

"На восстановление боеспособности, содержание, эксплуатацию и ремонт вооружения и военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд грн", —заявил Порошенко.

По словам президента, этого достаточно, чтобы поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения и военной техники.

"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы", — добавил глава государства.

"На протяжении первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже поставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, МиГ-29, Ан-26, Л-39, радиолокационные комплексы "Малахит", "Пеликан" и др.", — добавил Порошенко.

Порошенко поздравил военных летчиков с профессиональным праздником и заявил, что именно от них во многом зависит, будет ли мирное небо в Украине.

По его словам, Воздушные силы во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил продолжают выполнять боевые задания.

"Экипажи авиационных бригад совместно с боевыми расчетами зенитных, ракетных и радиотехнических подразделений круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны", — отметил глава государства.

Также, по его словам, профессионализм украинских авиаторов отмечается на международном уровне.

"Мы ускорили изменения в программе подготовки летного состава и сейчас на 50 часов увеличился налет на каждого курсанта, возросли и требования к подготовке пилотов в условиях, приближенных к боевым", — заявил Порошенко.

"Прошлогодние выпускники Харьковского национального университета Воздушных сил не только овладели техникой пилотирования боевыми самолетами МиГ-29 и Су-25, но и осуществили вылеты на боевые задания", — добавил президент.

"Искренне благодарен за безупречную воинскую службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины и по случаю Дня Воздушных сил ВСУ желаю вам мирного неба. Ведь именно от вас во многом зависит, будет ли оно мирным", — подытожил глава государства.

Фото: Фейсбук С.Цеголко.

Видео: Фейсбук П.Порошенко.