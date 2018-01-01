Порошенко положил глаз на французские вертолеты

Президент попросил внести в контракт уточнение.

Петр Порошенко

В ходе встречи с представителями компании Airbus Helicopters, которая поставит Украине 55 вертолетов, президент Петр Порошенко отметил, что часть этой авиатехники могла бы пойти в ВСУ, и попросил внести уточнения при реализации контракта

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - цитирует пресс-служба Порошенко.

Украина и Airbus Helicopters подписали контракт на приобретение 55 вертолетов для системы авиационной безопасности и защиты Министерства внутренних дел. Вертолеты будут предназначены для широкого спектра миссий: наблюдение за границей, выполнение полицейских функций, миссии гражданской защит.

Стоимость контракта составила 555 млн евро.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доложили о результатах встречи на саммите Альянса почти пустому залу.

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