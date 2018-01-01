Порошенко поставил себе цель "освободить" Украину от российских военных праздников

Президент считает, что в "украинском военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Порошенко борется с российскими военными праздниками. Марків Михайло/УНІАН

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не должна иметь общих с Российской Федерацией военных праздников.

"Мы возвращаемся к своим истокам и собственной украинской истории. Политика исторической памяти снова стала украинской", – заявил он.

Как сообщает сайт главы державы, в 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также президент издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля вместо 28 мая, как и в РФ.

"Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором… В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", — заявил Порошенко во вторник в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта на Донбассе. Ранее эксперты рассказали "Главреду", какие последствия будет иметь этот шаг Верховной Рады, что это даст Украине, и как она сможет использовать данное решение.

Напомним, в Украине 8 мая последние три года отмечается День памяти и примирения. Символом Дня памяти является красный мак.

А уже завтра Украина отметит 9 Мая. День Победы Киев отпразднует без парада, а в "ДНР" приехали иностранные гости.

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