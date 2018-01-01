Порошенко пожелал Трампу успехов в переговорах с Путиным

Порошенко выразил надежду, что американский президент сможет "вернуть в строй" своего российского коллегу.

Порошенко заявил, что Хельсинская встреча покажет, что Украина на коне, простите, на острие мировой политики УНИАН

Встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина, которая произойдет уже на следующей недели в столице Финляндии городе Хельсинки, послужит лишним подтверждением, что Украине находится на острие европейской и мировой политики.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей статье в газете Financial Times.

Financial Times

Порошенко особо добавил, что желает успехов Трампу в его поездке на встречу с Путиным.

"Эта "украинская неделя" отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами - самое главное в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится", - пишет Порошенко.

Также Порошенко отметил интересный факт - встреча Трампа и Путина состоится ровно в 28-ю годовщину провозглашения Верховной Радой Украины суверенитета страны. В завершение рулевой корабля украинского государства призвал Трампа не снижать давления на Россию - попутно отметив, что несмотря на все проблемы, которые есть в Украине, там тоже не собираются прекращать давить на РФ.

"Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для Россию за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий", - пишет украинский президент.

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Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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