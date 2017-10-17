Порошенко предлагает изменения в статью Конституции о депутатской неприкосновенности

Отмена депутатской неприкосновенности — одно из требований акции за политреформу, которая стартует 17 октября по всей Украине.

Петр Порошенко. Reuters

Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 зарегистрирован им в Верховной Раде 17 октября, пишет Украинская правда.

Законопроектом предусматривается исключить из статьи 80 действующей Конституции положение, согласно которому народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также исключить предлагается положение, в соответствии с которым народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

В законопроекте предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как известно, отмена депутатской неприкосновенности — одно из требований акции за политическую реформу, которая стартует сегодня, 17 октября, по всей Украине.

Кроме того, сегодня под Радой ожидаются акции, на которых будут присутствовать около 10 тысяч человек. Среди требований протестующих — изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Напомним, Порошенко призвал снять депутатскую неприкосновенность для нардепов Верховной Рады следующего созыва.

Стоит отметить, что в 2015 году Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о лишении депутатской неприкосновенности.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что украинское законодательство стоит изменить, чтобы позволить силовикам арестовывать народных депутатов, с которых снята депутатская неприкосновенность, сразу возле здания парламента.