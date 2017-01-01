Порошенко предложил депутатам Рады кандидатов в члены Центризбиркома

Информацию озвучила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

вывеска ЦИК "БезТабу"

Верховную Раду на рассмотрение депутатов внесли обновленное представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Такую информацию в понедельник, 5 февраля, озвучила представитель президента Порошенко в парламенте Ирина Луценко во время согласительного совета, сообщает телеканал "112 Украина".

"Президент Украины внес на рассмотрение парламента обновленное представление на назначение новых членов ЦИК. На сегодняшний день президентом подано 14 кандидатур, в том числе кандидатура от фракции Батькивщина, кандидат и заявление которого подано еще 7 ноября 2017 года", - заявила она.

По ее словам, уже закончены переговоры с фракцией "Оппозиционной блок", по результату которых было предложено три кандидатуры и, как только фракция определится, президент Петр Порошенко внесет еще одного своего кандидата.

Немногим позднее, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что в списке оказались такие кандидаты в ЦИК: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Напомним, ранее стало известно, кого Порошенко предложил кандидатами в новый состав ЦИК.