Порошенко предложил Дуде провести встречу из-за напряжения в отношениях Украины и Польши

Резонансные заявления со стороны польской власти в адрес Украины, в том числе ее руководства, вызывают серьезную обеспокоенность, отметил Цеголко.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
По словам Цеголко, недавние резонансные заявления со стороны польской власти в адрес Украины, в том числе ее руководства, вызывают серьезную обеспокоенность и не могут оставаться без реагирования.
"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшую эскалацию напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно в цивилизованный европейский способ, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета президентов Украины и Польши", — сообщил пресс-секретарь Порошенко.
Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство Украины не должно назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.
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