Порошенко предложил Дуде провести встречу из-за напряжения в отношениях Украины и Польши

Резонансные заявления со стороны польской власти в адрес Украины, в том числе ее руководства, вызывают серьезную обеспокоенность, отметил Цеголко.

Петр Порошенко и Анджей Дуда president.gov.ua

Из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

По словам Цеголко, недавние резонансные заявления со стороны польской власти в адрес Украины, в том числе ее руководства, вызывают серьезную обеспокоенность и не могут оставаться без реагирования.

"Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшую эскалацию напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно в цивилизованный европейский способ, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета президентов Украины и Польши", — сообщил пресс-секретарь Порошенко.

Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Польшей, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство Украины не должно назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".