Порошенко предложил снять депутатскую неприкосновенность для Рады следующего созыва

Порошенко заявил, что вопрос вопрос о снятии депутатской неприкосновенности повис в "воздухе".

Выступление порошенко в Раде. twitter.com/APUkraine

Об этом он сказал заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, сообщает 112 Украина.

"Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие этого решения, у меня простое предложение, — давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой ВР", — сказал Порошенко.

По его словам, данный вопрос "в воздухе".

"До конца текущей каденции чуть больше двух лет. ВР этого созыва уже установила абсолютный рекорд из результативных голосований по лишению депутатской неприкосновенности. Впервые представления поступают не только на оппозиционеров или так называемых "ничьих", внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции", — отметил он.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для окончания российской интервенции в Крыму и на Донбассе.