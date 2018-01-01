Порошенко предложили вернуть России историческое название

Петиция с предложением переименовать РФ появилась на сайте президента нашей страны, за нее можно голосовать еще более 70 дней.

Президенту предложили вернуть РФ историческое название syl.ru

Президенту Петру Порошенко предложили изменить официальное название Российской Федерации в украинском языке на ее историческое — Московия.

Петиция с предложением в начале июля появилась на сайте главы Украины и собрала около 200 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения (до конца голосования — 76 дней).

"Возвращение России исторического названия Московия будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их историю со времен Руси", — говорится в документе.

Ранее народный депутат Андрей Ильенко заявил, что РФ "ворует чужую историю, начиная со своего названия". Политик подчеркнул, что страна "никогда не называлась Россией", а была Московией.

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