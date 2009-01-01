Порошенко предупредил Беларусь и Прибалтику: будьте готовы к любым "сюрпризам" Москвы

Кремль хочет кардинально изменить геополитический ландшафт Европейского континента, уверен украинский президент.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко Reuters

считает, что Александр Лукашенко не позволит использовать территорию Беларуси для "недружественных действий" в отношении Украины.

Об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений, сообщает УНИАН.

"На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит (о чем он мне неоднократно говорил) использовать свою территорию для враждебных действий в отношении нас", — сказал глава украинского государства.

"И, кстати, недавно он запретил использовать фейковые бумажки в качестве документов для путешествий по территории Беларуси", — добавил Порошенко.

В то же время он заметил: "Наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы".

Порошенко подчеркнул, что агрессивная политика является элементом опасной игры, которую ведет руководство России с целью кардинально изменить геополитический ландшафт Европейского континента.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, что Россия собрала у границ Украины 70 тысяч "штыков", 500 танков и 1700 бронемашин.