Порошенко предупредил, что может "откатить" Украину назад

Экономика нашей страны уже пять кварталов растет, отметил президент.

Петр Порошенко на мероприятии president.gov.ua

Президентзаявил, что Украину может "откатить" назад спровоцированноевозобновление горячей фазы, а также действия политиков-популистов.

Об этом глава страны рассказал на открытии реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что уже пять кварталов подряд экономика украинского государства демонстрирует рост.

"Сейчас, наконец, после блокирования Россией в связи с оккупацией экономического потенциала Донбасса и Крыма, мы возобновили экономический рост", — добавил Порошенко. По его словам, "изменения происходят, несмотря на то, что всем нелегко", "самое тяжелое уже позади".

"К сожалению, могу отметить, что в этом смысле точку невозврата мы еще не прошли. Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны, так и, к сожалению, действия политиков-популистов, которые, дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия", — сказал президент.

"Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы, они все делали, чтобы криками "все пропало, все пропало" деморализовать украинцев, им это не удалось", — утверждает украинский лидер.

Также Порошенко заявил, что украинцы объединились в единую патриотическую семью, отстояли общий дом от хищного соседа и анонсировал создание в Кропивницком новых баз для подготовки бойцов Сил специальных операций ВСУ.

"В ответ на агрессию России моим указом был создан специальный вид Вооруженных Сил Украины. Очень важно, что основу этих сил составляют герои, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого", — отметил глава страны.

"Сегодня Силы спецопераций являются символом сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы, мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", — рассказал президент.

Ранее Петр Порошенко говорил, что террористов для исполнения операций в Украине готовят в ряде российских областей, в частности, в Ростовской, Белгородской, Курской. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Фото: president.gov.ua