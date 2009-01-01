Порошенко предупредил: РФ и ее марионетки получат достойный отпор в случае наступления на Донбассе

Украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, подчеркнул президент.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Россия и ее марионетки получат достойный отпор в случае попыток пойти в наступление на позиции украинских военных на Донбассе

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке, сообщает УНИАН.

"Хочу заверить, что украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", — подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Он напомнил, что 24 июля во время предыдущих телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" он подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

"Это гарантия того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантия того, что Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, уберет оружие, которое она поставила для того, чтобы убивать украинцев", — сказал Порошенко.

"Как только Россия уберет войска — нет у нас ни повода для конфликтов, ни повода для дискуссий", — подчеркнул глава государства.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того — категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН", — сказал Порошенко.

Президент также заявил, что Россия продолжает поставлять на Донбасс регулярные войска, боевиков, вооружение и военную технику.

"Поставки вооружения и военной техники, боеприпасов, а также регулярных войск РФ и боевиков - эти поставки не прекращаются и подпитывают провокации с той стороны линии соприкосновения", — подчеркнул он.

Порошенко также заявил, что на Донбассе не прекращают стрелять из-за нежелания президента РФ Владимира Путина публично поддержать перемирие и отдать соответствующий приказ российским военным и боевикам.

"Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять", — отметил Порошенко.

"В этот раз очень важно, чтобы раздался именно совместный призыв (лидеров стран "нормандского формата", — ред.), в том числе и со стороны российского президента к совместному устойчивому прекращению огня. Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично", — сказал президент.

Отметим, что Порошенко также анонсировал сегодня вечером телефонный разговор лидеров "нормандского формата".

"Мы обязательно установим мир, мы обязательно вернем все оккупированные территории политико-дипломатическим путем", — заявил Порошенко.

"Уже через 3,5 часа в Киеве сегодня вечером у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем заявлять и об усилении вооруженной миссии ОБСЕ, и о введении миротворцев ООН, и о режиме прекращения огня с 25 (августа) или 1 сентября, чтобы дети могли наконец хоть в школу пойти", — сказал президент.

Напомним, ранее в Кировоградской области Порошенко проверил готовность средств ПВО.