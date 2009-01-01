Порошенко предупредил: Украина не будет иметь дел с предприятиями, "отжатыми" боевиками на Донбассе

Из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Украина не будет иметь никаких торговых отношений с "конфискованными" боевиками предприятиями в оккупированных районах Донбасса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе.

Глава государства напомнил, что РФ признала фейковые документы так называемых ДНР и ЛНР, позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины — платили налоги, выплачивали зарплату в гривнях.

"После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Мы не будем разрешать никакой их деятельности", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", кому боевики сделали хуже, затеяв отжим украинских предприятий на оккупированной части Донбасса — себе или Киеву.