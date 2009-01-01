Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург

Порошенко выступит на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Антонов 148 привез президента в Страсбург. Начинаем визит", — написал Кулеба.
Антонов 148 привіз Президента @poroshenko до Страсбурга. Починаємо візит. pic.twitter.com/P85mNBha5u— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 жовтня 2017 р.
Порошенко выступит на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время своего рабочего визита президент, кроме выступления в ПАСЕ, также должен встретиться с генеральным секретарем Совета Европы с Турбьерном Ягландом.
Также Петр Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.
Напомним, 10 октября, в Парламентской ассамблее Совета Европы израли президента, им стала Стелла Кириакидес из Кипра.